Přejídání a bulimie. Tenisová hvězda se svěřila se svými problémy

Od roku 2017, kdy získala tituly v Pekingu a Wu-chanu, se na kurtu trápila a své nezdary řešila jídlem. „Každý je jiný. Někdo přestane jíst, u mě to bylo opačně: hledala jsem v jídle únik,“ řekla Garciaová sportovnímu deníku L’Equipe. „Jídlo mě na pár minut uklidnilo. Všichni však víme, že to netrvá dlouho, ale byla to moje úniková cesta,“ uvedla.

„Začnete si uvědomovat a chápat, že i když se to stane, není to konec světa. Od té doby, co jsem se začala víc věnovat sama sobě, se mi to stává méně často. A když to přijde, dokážu to lépe přijmout a necítím se tak provinile,“ uvedla s tím, že pořád je na sebe v některých okamžicích příliš tvrdá.