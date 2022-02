Rus světovou jedničkou v den invaze na Ukrajinu. Jsem pro mír, apeluje Medveděv

„Sledovat zprávy z domova po tom, co jsem se probudil tady v Mexiku, nebylo jednoduché," uvedl po výhře 6:2, 6:3 nad Japoncem.

„Jako tenista chci propagovat mír po celém světě. Hrajeme v tolika různých zemích. Sám jsem hrál v mnoha státech už jako junior, stejně teď jako profesionál. Není pro to vůbec jednoduché slyšet to, co se nyní děje. Jsem pro mír," apeloval 26letý rodák z Moskvy.