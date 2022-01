SMEČE JANA KUKALA: Djokovičovy šance u soudu nevidím moc dobře. V Austrálii jsou podobní populisté jako u nás

"Překvapilo mě, že těch výjimek z povinné vakcinace účastníků Australian Open bylo tak málo. To mě úplně šokovalo. Na grandslamu je přitom včetně kvalifikantů přes 300 tenistů a všichni se nechali naočkovat. V Austrálii prostě nestačí potvrzení o prodělání choroby.

Djokovič měl spoustu možností se nechat očkovat. Ale on je jeden z nejlepších sportovců světa, ovšem taky jeden z nejznámějších antivaxerů a bojovník proti povinnému očkování. Je to osobnost, která si nechce nechat nic diktovat, ale taky trochu zapomíná, jak veliký má vliv.

Jako kluk trénoval v Bělehradě, když ho bombardovalo NATO, pak se připravoval u Nikiho Piliče v Německu, protože v Srbsku není žádná velká tenisová tradice. Vysnil si, že bude jednička v éře Federera a Nadala a tou svou neústupností a tvrdohlavostí toho dosáhl.

Jako první hráč světa a devítinásobný šampion Australian Open asi spoléhal na to, že se to bez něj nedá hrát. Jenže to se zmýlil. Když neúmyslně trefil do oka lajnovou rozhodčí na US Open, tak ho taky diskvalifikovali. Což v Srbsku rovněž vyvolalo ohromnou nevoli, ale záhy to vyvanulo, protože uznali, že pravidla platí pro každého.

Neuvěřitelně špatná koordinace

Na vině jsou pořadatelé grandslamu v Melbourne, kteří jsou součástí Tennis Australia, což je významná organizace. Tím pádem se ale nemělo stát, aby pořadatelé udělili výjimku a povolili start. Taky je to neuvěřitelně špatná koordinace. Australský imigrační úřad je totiž velice tvrdý. Pokud by mu pořadatelé nedali výjimku, tak by Djokovič začal sezonu později a na rekordní 21. titul by si počkal do Paříže nebo do Wimbledonu, nebo na US Open.

Foto: Loren Elliott, Reuters Srbové se bouří proti zacházení s Novakem Djokovičem v Austrálii.Foto : Loren Elliott, Reuters

Když už ho nechali přiletět a táhnout se 20 hodin z Evropy, tak by měl normálně hrát. A pokud ne, tak ho přeci nemůžou zavřít do hotelu pro čekatele na vstupní víza. Migrační politika Austrálie je opravdu nesmírně nekompromisní. Tam se valí obrovské množství lidí. Imigranty dokonce drží mimo Austrálii na ostrově Manus. Ti, co už čekají na vstup do země, tak mezi ně Djokovič přece nepatří. Vždyť byl pozvaný oficiální organizací...

Kdysi jsem potkal českého primáře v Hobartu a ten mi vykládal, jak při příchodu do Austrálie musel všechno vystudovat znova, neuznali mu vůbec nic, žádné atestace, vůbec se s ním nebavili. A předtím ho nechali ještě dva roky kopat kanály, aby se seznámil s australskou zemí. Takže migrační politika Austrálie a Nového Zélandu je ta nejtvrdší na světě.

U toho soudu Djokovičovy šance nevidím moc dobře. Určitě mu nepomůže, že v období, kdy hlásal, že prodělal covid, vystupoval bez roušky na veřejnosti a předával ceny mladým hráčům v Srbsku.

Ministerský předseda si nahání procenta

V rámci Australského svazu má taky stát Victoria úplně jiné podmínky než Nový Jižní Wales, kde leží Sydney a ty lockdowny byly pro lidi brutální. Už je to i politická záležitost, protože nepříliš oblíbený ministerský předseda Morrison si populisticky nahání procenta. Když si nechal udělat průzkum veřejného mínění a viděl, že jsou lidi naštvaní, tak hned začal vehementně vystupovat proti Djokovičovi. Takže jsou tam podobní populisté jako u nás.

V zásadě je to bordel. Je mi taky hrozně líto Renaty Voráčové, která to nakonec vzdala. Podle těch jejich brutálních migračních pravidel se teď ale tři roky nemusí do Austrálie dostat. Pokud by to takhle vzdal Djokovič, tak by mu to hrozilo taky. Přitom má Australian Open jako svůj nejoblíbenější turnaj.

Už tam nemají Federera, Thiema, Raonice, Wawrinku, chybět bude i Plíšková s Muchovou, loňská finalistka Bradyová. Australané si přitom vždycky dávali záležet, aby to byla jejich výkladní skříň. Chápu, že to bez Djokoviče hrát nechtěli. Ale ukazuje se, že každá výjimka z pevných pravidel je chyba."