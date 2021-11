SMEČE JANA KUKALA: Máme tým budoucnosti

"Že český tým neměl co ztratit, byla velká výhoda. Britové neznali naše hráče, snad ani neviděli jejich souboje s Francií.

Proti Britům pokračoval Macháč ve skvělé formě a zahrál další vynikající utkání. On je příslibem spíš do singlu, v deblu není až tolik důrazný. Ale má rychlé nohy, výborně returnuje. Takticky je velice vyspělý a je to výborně koučovatelný hráč. Chybí mu jen procento prvního servisu (proti Evansovi 59 procent). První stovka jako cíl je ale hrozně málo. Aby zamířil do top 50, potřeboval by podobnou péči, jakou měl v Davis Cupu.

To samé Lehečka. Určitě nebylo chybou, že ho kapitán Navrátil poslal na Norrieho. Brit o den dřív zahrál fantastický první set s Francouzem Rinderknechem, ale ve druhém pak hrál špatně a odvracel dva setboly. Dnes se opakovalo to samé, jen škoda, že se Lehečka trochu zalekl té šance a Brit ho pak ve třetím setu regulérně vypinkal.

Foto: Leonhard Foeger, Reuters Český tenista Jiří Lehečka v daviscupovém duelu s Cameronem NorriemFoto : Leonhard Foeger, Reuters

Problém hráčů, kteří nemají co ztratit, jsou dobře připravení a ve formě, je, že musí věřit tomu, že se to dá vyhrát. K poražení byl stoprocentně i Norrie, který má letos odehráno přes 80 zápasů v singlu a dvacet v deblu. Roli u něj hraje únava, ale i zodpovědnost, kdy se počítá s jasným bodem. Přesto Lehečka ohrožoval 12. hráče světa, bohužel mu však nevyšel začátek zápasu a pak start třetího setu. Nakonec Norrie ukázal, že letos má něco za sebou. Šestkrát byl ve finále, získal titul z Indian Wells. To je něco jiného, než když jste mimo první stovku. Koncovka se vám hraje jinak.

Týmu asi chyběl ještě jeden hráč. Tenista, který prohraje singl jedniček a za půl hodiny musí na debl, mívá problémy. Pokud by spolu nastoupili ve čtyřhře Lehečka s Macháčem, asi by to taky nestačilo, ale ten zápas by byl nejspíš těsnější. Do tohoto formátu Davis Cupu se musí trénovat čtyřhry, protože jsou z ní klíčové body. Ti debloví specialisti nejsou žádní velehráči, jak jsem pozoroval na Masters. V prvním setu se mi Skupski nelíbil vůbec, Salisbury hrál svůj standard.

Veselý jako naše jednička má velkou zásluhu na tom, že Česko finálový turnaj vůbec hrálo. ale momentálně nebyl úplně ve formě. Asi má i trochu přes váhu. Nikdy nebyl nejrychlejší a momentálně je těžký. Ale servis mu bude fungovat a určitě ještě něco ukáže, je mu jen 28 let.

Každopádně máme tým budoucnosti. Jen je hrozná škoda, že si kluci nemohli zahrát ještě jeden zápas. Davis Cup byl pro naše hráče odjakživa důležitá věc. Tým výborně pracoval, lavička tím žila.

A taky organizátoři se poučili, když finálový turnaj rozdělili do tří měst. Na tento formát se hodně lidí dívalo s nedůvěrou, ale myslím si, že bude fungovat. A pro challengerové hráče, kam naši, kromě Veselého, zatím patří, je to skvělá příležitost utkat se se špičkovými hráči."