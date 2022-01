SMEČE JANA KUKALA: Talent není všechno. Nadal otočil finále dřinou a vůlí

"Pamatuju si předchozí Nadalovo vyhrané finále v Austrálii 2009 s Federerem, které mělo těsně nad 5 hodin, ale bylo to úplně obdobné.

Málokdy se stane, že takhle důležitý zápas, jako je finále grandslamu, nevyhraje lepší hráč, protože ze strany Nadala jsme v neděli viděli vítězství dřiny a vůle nad obrovským talentem. Je ale vidět, že talent není všechno.

Medveděv za stavu 2:0 na sety odehrál třetí set lehkovážně, přitom soupeře vůbec nemusel pustit do hry. Nadal v Austrálii čtyřikrát prohrál ve finále a během toho utkání si na to určitě musel vzpomenout. Bylo to 0:2 na sety, čelil brejkbolům, ale dokázal, že je velký šampion. Úžasně to vydřel. Byla to super reklama pro tenis. Nezapomenutelné finále a fantastická show. I když šíleně dlouhá.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake, Reuters Pojď ke mně, ty můj mazlíku... Rafael Nadal a jeho rekordní trofej.Foto : Asanka Brendon Ratnayake, Reuters

Jinak to byl ale i totální kontrast vůči ženskému tenisu. Bartyová sehrála v Melbourne jen dva zápasy nad 65 minut a za celý turnaj ztratila pouze třikrát servis, z toho dvakrát ve finále s Collinsovou...

Rusovi ale na výhru nestačilo ani 23 es. Kromě těch zbytečných chyb ve třetím setu se zase rozptyloval debatami s rozhodčím. Už po semifinále s Tsitsipasem za to dostal pokutu, když vynadal sudímu.

I finále ale ukázalo, že Medveděvovy možnosti jsou neuvěřitelné. Ovšem na to, jakou má jistotu a jak je fit, tak málo útočí. Každopádně dva nejlepší hardcourtoví hráči současnosti jsou Djokovič a Medveděv. Není to náhoda, že Rus by v případě triumfu na Australian Open šel na první místo žebříčku.

Proti Nadalovi to měl složité, protože Španěl kromě té dřiny a fantastické bojovnosti měl na své straně ještě publikum. Nikdo si neumí představit, jaký je to kotel. Takhle v Austrálii fandívali Federerovi, oni prostě mají úctu k těmto legendám.

Rafael Nadal vstoupil na Australian Open do historieVideo : sntv

Bylo taky vidět, že 21. grandslamový titul je strašně těžké získat. Djokovič o něj hrál neúspěšně v New Yorku s Medveděvem, kvůli deportaci teď neměl možnost se o něj pokusit znovu.

Boris Becker vyhlásil, že kdyby on servíroval do mače na 21. titul, asi by musel podávat levou rukou, protože by nejspíš nevěděl, co se kolem něj děje. Je to strašný stres.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake, Reuters Dobojováno... Rafael Nadal a Daniil Medveděv si podávají ruce.Foto : Asanka Brendon Ratnayake, Reuters

Přesto si myslím, že pro tenis je to velmi dobře, když teď odskočil Nadal. Djokoviče to ještě víc nabudí a pořád si myslím, že má největší šanci, aby ten historický rekord udělal nakonec on, protože se mi zdá velmi fit.

Nadal ovšem v pětatřiceti předvedl úžasnou kondici. Je mi jasné, že se na to velice tvrdě připravoval. Titul z Melbourne mu dodá sebevědomí, určitě ho nečekal, spíš o sobě velice silně pochyboval. Porazit ho v Paříži bude složité.

Jsem jen zvědavý, jestli se dá Federer dohromady na Wimbledon. Pro něj to bude ve čtyřiceti letech asi hodně obtížné."