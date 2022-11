Směr Milán! Lehečka se chystá na bitvy s elitními vrstevníky. I bez Alcaraze je konkurence velká

Zabaleno už máte?

Spíš předbaleno. (směje se) Věnujeme se teď přípravě a letíme v sobotu. Před začátkem nás čeká ještě opravdu hodně mediálních povinností.

Dá se nějak speciálně nachystat na zvláštní formát zápasů? Sety se hrají do čtyř vyhraných gamů, za stavu 3:3 je tie break. Kdo propásne začátek, má smůlu.

Abych pravdu řekl, tak nad tím moc nepřemýšlíme. Odlišná pravidla ale v hlavě mám. Jeden dva tréninky v tom formátu určitě zkusíme, to by mělo stačit.

Žebříčkově nejvýš postavené účastníky turnaje Dána Runeho (18. na světě) a Itala Musettiho (23.) jste už porazil. Jedete si do Milána pro titul?

Uvidíme... Myslím si, že všichni, co tam budeme, se výborně známe. Potkáváme se na turnajích. Hrál jsem i se Švýcarem Strickerem a před delší dobou i s Britem Draperem. Pokud jde o Runeho s Musettim, tak ti mají aktuálně famózní formu, což ukazují i na Masters v Paříži.

Foto: ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Jiří Lehečka a jeho radost během utkání Davis CupuFoto : ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Jak jste byl po vítězné daviscupové baráži v Izraeli spokojený se svojí výkonností?

Správná otázka. Nebyl jsem vůbec spokojený. Na betonu jsem měl pár světlých momentů, ale upřímně: čekal jsem víc i od halové sezony. Bylo tam pár špatných rozhodnutí, co se výběru turnajů týče, ale už jsem to říkal i dřív, že tahle sezona je hlavně o zkušenostech, o tom získat co nejvíc nových informací, abych se poučil a příští rok hrál zase líp.

Nemrzí vás, že v Miláně nebudou i světová jednička a šampion US Open Španěl Carlos Alcaraz a dvanáctka Ital Jannik Sinner, i když věkově by tam patřili?

Přemýšlel jsem o tom. Se Sinnerem jsem se bavil v září v Sofii, a to se ještě rozhodoval. Ale má nějaké zdravotní potíže, a navíc už to jednou vyhrál, takže se radši připravuje na finálový turnaj Davis Cupu, který se hraje na konci listopadu v Malaze. Pro mě je ale zadostiučinění, že bych se do Milána dostal, i kdyby tam oni dva hráli. I tak bude konkurence pořád velká.

Naznačil jste, že vás čeká spousta mediálních povinností, na propagačních materiálech ale už vaše fotky figurují. Jak vznikaly?

Na US Open v New Yorku jsme měli mediální hodinku. Dva rozhovory a veliké focení a natáčení, ze kterého se pak připravila i animace na Instagram. Ještě ve větší míře nás to ale čeká v Miláně, kde je tomu vyhrazeno celé nedělní odpoledne.

Baví vás to, nebo unavuje?

Někdy je to sranda, někdy je to zdlouhavé a zasahuje vám to do programu, ale je to součást našeho sportu, zvyšuje to zájem. Patří to prostě k našim povinnostem.

Foto: ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz) Český tenista Jiří Lehečka v utkání Davis Cupu v Izraeli.Foto : ČTS - Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Kdo všechno vás bude v Miláně doprovázet?

Letíme jen s trenérem Michalem Navrátilem a bude tam i můj agent Pierre Christen. Dorazit by měl i mentální kouč Honza Mühlfeit.

Úspěch by vás určitě namotivoval i do další sezony. Jaké o ní máte představy?