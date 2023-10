Strýcová je čestnou občankou Plzně. Je to pro mě obrovská pocta, reagovala na ocenění

Ocenění převzala od plzeňského primátora Romana Zarzyckého. „Je to pro mě obrovská pocta. Trochu mě to překvapilo a trochu taky dojalo,“ pronesla dvojnásobná vítězka Wimbledonu a olympijská bronzová medailistka ve čtyřhře.

Právě v západočeské metropoli s tenisem začínala. Domovským klubem se stal TK Slavia Plzeň. „Slavii miluji. Je to úžasný klub, který mě naučil hrát. Pokaždé, když tam jdu, se mi vynořují vzpomínky. A pokud můžu, ráda si zahraji na kurtě číslo šest nebo sedm, kde jsem trénovala,“ řekla.

Plzeň má v jejím srdci speciální místo. „Byla a bude to moje město, za které jsem hrála a reprezentovala. Vždycky se k ní budu hlásit,“ podotkla sportovkyně, jež v září na turnaji US Open ukončila dvacetiletou profesionální kariéru.

Díky tomu zavítá na západ Čech častěji. „A syn tady má babičku, takže se do Plzně vracím mnohem víc než dřív,“ doplnila. Dvouletý Vincent už dostal raketu. „Je pro mě důležité, abychom si spolu zahráli. Pokud se v něm projeví talent a bude mít nakročeno do velkého tenisu, podpořím ho. Ale samozřejmě mu řeknu, že tenhle sport má i stinné stránky,“ uvedla.

Nadále chce trénovat děti. Momentálně se ale především věnuje Vincentovi a odpočívá. „Jsou to teprve dva měsíce, co jsem ukončila kariéru. Nic nedělám a ani nechci. Mám zraněnou achillovku, kterou musím vyléčit. Čeká mě operace,“ nastínila.

Jak už před časem avizovala, ráda by zaběhla maraton nebo zkusila triatlon. „Musím se dát hlavně zdravotně do kupy a pak začnu trénovat,“ plánovala. A na programu je i oslava letošního vítězství ve Wimbledonu. „Přesný termín ještě nemám. Ale bude to velké,“ uzavřela.