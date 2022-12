Svatba ano, konec ne. Kvitová plánuje na příští rok. Pořád mě to baví, dušuje se

„Se uvidí," řekla s úsměvem Kvitová poté, co v pondělním zápase tenisové extraligy vyběhla s Terezou Martincovou. „Během sezony, když jsem byla zraněná, tak mě to trápilo hodně. Nebylo jednoduché ani mentálně se z toho nějak dostat. Ale zjistila jsem, že mě to pořád baví, že pořád ještě chci, že nevidím důvod končit," prohlásila rázně 16. hráčka WTA.

„Začala jsem hrát líp druhou půlku sezony. Zjistila jsem, že na holky mám. Tohle dodává krev do žil. Záleží ale samozřejmě i na těle, jak se s tím vypořádá. Už přeci jenom hraju nějakou tu sezonu a tenis je náročnější a náročnější. Pro tělo i mysl. Takže se uvidí," zopakovala.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petra Kvitová vyhrála ženskou část tenisového turnaje O pohár prezidenta ČTSFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Kvitová má za sebou krátkou dovolenou v Mexiku a přípravu v Monaku. Po náročné sezoně si léčila i bolístky. „Celý život s něčím bojuju, už jsem si na to zvykla. Nejsem úplně stoprocentní a asi už nikdy nebudu. Snažím se to přijmout. Když to bolí víc než normálně, tak je to špatné, ale momentálně to jde."

Obvyklou známkou toho, že se kariéra chýlí ke konci, bývá, když se hráčka musí do přípravy nutit. Ale to u Kvitové nehrozí. Myšlenky na definitivní sbohem prostředí, které z ní udělalo světovou hvězdu? Kdepak. „Neměla jsem moment, že bych si řekla: Tak jo, po tomhle turnaji nebo sezoně končím. Pořád jsem hrála a tím, že jsem se na konci sezony začala cítit líp fyzicky, začalo mě to víc bavit."

I to, že ve špičce mají všechny soupeřky pozdější datum narození, nějak překousne. I fakt, že její někdejší sokyně se už přeorientovaly do rolí matek. „Vnímám, že Lucka Šafářová má druhé dítě, (Dominika) Cibulková čeká druhé dítě, Caro Wozniacká má druhé dítě, Maruška Šarapovová má syna... Že jsem (ve špičce) nejstarší, mi ale nevadí. Nic si z toho nedělám."

Příští rok by se každopádně měla vdávat. Ve Wimbledonu, na místě, které je pro ni tak drahé, dostala v létě od svého kouče zásnubní prsten. „Řekla jsem ano, svatba by měla být. Ale kdy a kde, to vám neřeknu," tajnůstkařila.

Se svým snoubencem každopádně už koncem roku vyrazí tradičně do Austrálie, kde ji ale tentokrát čeká i novinka v podobě týmového United Cupu v Sydney.

Foto: WTA Vítězné gesto Petry Kvitové ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá.Foto : WTA