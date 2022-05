Obhájkyně titulu Šwiateková měla s Azarenkovou práci především v prvním setu, který trval 80 minut. Dvaatřicetiletá Běloruska vedla 3:0, pak ale o dvanáct let mladší favoritka pěti vyhranými gamy set otočila a dokráčela k postupu do čtvrtfinále.

Atraktivní souboj grandslamových šampionů Novaka Djokoviče a Stana Wawrinky byl jasnou záležitostí srbské světové jedničky. Pětinásobný vítěz turnaje Djokovič porazil Švýcara vracejícího se po zranění za hodinu a čtvrt 6:2, 6:2 a postoupil do čtvrtfinále v Římě od roku 2007 pošestnácté za sebou.

Pětatřicetiletý Nadal získal snadno nad Shapovalovem první set, ale pak jej sužovaly chronické problémy s nohou a podobně jako na předchozím turnaji v Madridu se loučil nečekaně brzy. Na madridské antuce dohrál ve čtvrtfinále. "Začalo to v půlce druhého setu," přiznal.

Minulou sezonu musel Nadal kvůli bolestem nohy ukončit už v srpnu a dnes se jednalo o totéž zranění. "Neudělal jsem si něco nového, je to pořád to samé," řekl vítěz rekordních 21 grandslamů. Za deset dnů začne v Paříži Roland Garros, na němž by se měl antukový král pokusit vylepšit svou rekordní bilanci o 14. titul.