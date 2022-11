Do závěrečné čtyřhry jsou zatím nahlášené Karolíny Plíšková s Muchovou a Madison Keysová s Taylor Townsendovou. Obsazení se ale může měnit. Postup ze skupiny D si zajistí vítěz zápasu.

Ve druhé dvouhře dostala přednost před Plíškovou 47. hráčka světa Siniaková. S Gauffovou dosud prohrála všechny tři duely. "Katka s ní má negativní bilanci, ale ty zápasy byly vyrovnané. Věřím, že když Gauffová prohrála na Turnaji mistryň a bude potřeba zápas vyhrát, tak s ní Kaťa dokáže vydržet výměnu a hodně toho vyběhat. Bude to sice těžké, holky hrály včera debla, ale jsme v tolika lidech, kolika jsme. Je potřeba to nějak vymyslet a dát si co největší šanci," dodal Pála, jemuž v Glasgow chybí na poslední chvíli omluvená Barbora Krejčíková.