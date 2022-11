Markéta Vondroušová zajistila českým tenistkám v utkání proti USA první bod a přiblížila tým k postupu do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova porazila na tvrdém povrchu v Glasgow světovou čtrnáctku Danielle Collinsovou dvakrát 6:3. Tým kapitána Petra Pály dělí od postupu mezi čtyři nejlepší celky jediné vítězství.

Rozhodující bod může proti osmnáctinásobným šampionkám zařídit v další dvouhře Kateřina Siniaková, jež vyzve světovou sedmičku Cori Gauffovou. Do čtyřhry jsou nahlášeny Karolíny Plíšková s Muchovou proti Madison Keysové a Taylor Townsendové. Složení párů se ale může změnit.

Vondroušová vstoupila do utkání ztraceným servisem ve třetí hře, vzápětí ale vyhrála pět her po sobě a vývoj první sady otočila. Collinsová doplatila na 19 nevynucených chyb.

Devětadevadesátá hráčka světa, která od dubna do října nehrála kvůli zraněnému zápěstí, využila v úvodu druhé sady psychickou výhodu a ujala se vedení 3:0. Američanka se snažila soupeřku několikrát zatlačit, Vondroušová se ale prezentovala výbornou obranou a Collinsová dál při důležitých úderech kazila.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová neztratila do konce utkání ani jednou podání a dovedla jej za hodinu a dvanáct minut k vítězství.

Do závěrečné čtyřhry jsou zatím nahlášené Karolíny Plíšková s Muchovou a Madison Keysová s Taylor Townsendovou. Obsazení se ale může měnit. Postup ze skupiny D si zajistí vítěz zápasu.

Ve druhé dvouhře dostala přednost před Plíškovou 47. hráčka světa Siniaková. S Gauffovou dosud prohrála všechny tři duely. "Katka s ní má negativní bilanci, ale ty zápasy byly vyrovnané. Věřím, že když Gauffová prohrála na Turnaji mistryň a bude potřeba zápas vyhrát, tak s ní Kaťa dokáže vydržet výměnu a hodně toho vyběhat. Bude to sice těžké, holky hrály včera debla, ale jsme v tolika lidech, kolika jsme. Je potřeba to nějak vymyslet a dát si co největší šanci," dodal Pála, jemuž v Glasgow chybí na poslední chvíli omluvená Barbora Krejčíková.