Tenisový šampion Nadal se s fanoušky podělil o radostnou novinu: Budu táta!

Nadal podstoupil v Barceloně léčbu, která podle jeho slov okamžitě pomohla. „Občas to ještě cítím, ale bolest výrazně ustoupila a už týden jsem nekulhal," uvedl tenista, který jak novinářům na tiskové konferenci na Mallorce, tak poté svým fanouškům na sociálních sítích sdělil, že má v úmyslu startovat ve Wimbledonu.

„V pondělí odcestuji do Londýna a uvidím, jak půjde týden tréninku. Budu tam týden trénovat a hrát nějaké exhibiční zápasy v Hurlinghamu," napsal tenisový šampion. Fanouškům ve svém příspěvku odhalil i novinku ze svého soukromí.

„Pokud vše dobře půjde, budu otcem," uvedl. „Nevím, jak to změní můj život, ale nepředpokládám, že by to změnilo mou profesionální kariéru," napsal Nadal fanouškům s tím, že jim děkuje za lásku a úctu, kterou mu vždy projevovali.