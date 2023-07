"Na začátku zápasu jsem byl trochu nervózní a udělal pár laciných chyb. Bylo to poprvé, co jsem na turnaji hrál proti levákovi, ale nesložil jsem se. Snažil jsem se zůstat pozitivní, hrát víc agresivně a chodit na síť. Teď jsem moc a moc šťastný," řekl v rozhovoru na kurtu Cachín, jenž se v pondělním vydání světového žebříčku posune poprvé do první padesátky.