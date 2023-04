Těžké období tenisového šampiona. Nadalovu rodinu zasáhla tragédie

Zažívá měsíce, které zůstanou v Nadalově paměti a celé jeho rodiny už navždy zapsány jako klíčové okamžiky. A to jak v pozitivním, tak i negativním významu. V říjnu loňského roku se fenomenální tenista a jeho manželka Francesca dočkali narození prvního potomka, když na svět přivedli syna Rafaela. Chvíle štěstí však vystřídalo mnohem horší období.

Následovala zhruba osmitýdenní pauza, která měla stačit na to, aby se dvaadvacetinásobný grandslamový šampion dostal zpět do formy a byl připraven nejen na antukovou část sezony, ale především na své French Open, ze kterému má neuvěřitelných čtrnáct titulů a především těžko pochopitelnou bilanci 112 výher oproti 3 porážkám.

Zranění se však nelepší, těžce zkoušené Nadalovo tělo zatím nedává legendě šanci na návrat. Španěl se odhlašuje z jednoho turnaje za druhým. "Není to dobré. Čekali jsme mnohem lepší výsledky. Všechny léčebné postupy jsme bezezbytku dodržovali, ale nelepší se to. Zkoušíme jinou léčbu. Nevím, co bude," zhodnotil poslední týdny zklamaný šampion.