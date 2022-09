Dvaadvacetinásobný grandslamový vítěz a favorit US Open na pozápasové tiskové konferenci řekl, že si nyní odpočine a bude trávit čas se svou těhotnou manželkou Marií, která očekává jejich prvního potomka.

"Důvod je jednoduchý. Zahrál jsem špatně a on dobře," řekl Nadal, který zaznamenal nejhorší výsledek na US Open od roku 2016.

Zažívá poslední dobou poněkud hektičtější údobí. Wimbledon opustil předčasně, kvůli zranění břišního svalu nenastoupil do semifinále s Nickem Kyrgiosem. A těhotenství jeho manželky se teď dostává do závěrečné fáze, Maria byla hospitalizovaná už delší dobu před termínem porodu, aby se prý předešlo problémům.

Dokonce se spekulovalo, že už jen v případě náznaku jakýchkoli potíží v průběhu čtrnáctidenního turnaje Nadal opustí New York předčasně. Zjevně nebyl úplně ve své kůži.

"Týden před turnajem jsem trénoval dobře, ale když soutěž začala, úroveň mé hry klesla. Možná se na mě podepsala psychika z toho, co se dělo v posledních týdnech. Na tom ale nesejde. Narazil jsem v osmifinále na lepšího hráče, než jsem byl já. To je důvod, proč letím domů," doplnil Nadal s vyhlídkou následné přestávky. "Musím se věnovat mnohem důležitějším věcem než tenisu."

Ale třeba i z roku 2021 ví, jaké je to dát si delší turnajový oddech. Degenerativní kostní onemocnění levé nohy ho donutilo vynechat Wimbledon a US Open.

Po triumfu na French Open, byl Nadal nucen odstoupit z Wimbledonu. Zase přišla pauza... O to dráždivější jsou teď otázky, kdy se zase ukáže.

Když byl Nadal v New Yorku požádán o nastínění časové osy dalšího dění ohledně účasti na kurtech, zůstával neurčitý. "Až budu cítit, že budu připraven znovu hrát, půjdu do toho," reagoval.

Je nepravděpodobné, že by se zúčastnil zářijového týmového Rod Laver Cupu, kdy by si poprvé v historii v jednom týmu zahráli Nadal, Roger Federer, Novak Djokovič a Andy Murray.

Opustit turnajový svět však zatím rozhodně nehodlá. Je to patrné i z jeho vzkazu fanouškům na sítích po prohře s Tiafoem. „Vždy je to smutný pocit odejít poražen z tohoto úžasného stadionu. Ale... Frances hrál lépe. A ještě jednou díky NYC za všechno. Uvidíme se příští rok," uvedl.

A co až sportovní penze opravdu přijde? Ujal by se zřejmě angažovanější role v akademii, kterou založil se svým strýcem a prvním trenérem Tonim na Mallorce. Instituce připravuje stovky začínajících mladých tenistů. Jedním z jejích úspěšných produktů je Nor Casper Ruud, který letos prohrál právě s Nadalem ve finále French Open a usiluje o post světové jedničky.