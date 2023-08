Držení a užití malého množství marihuany je v New Yorku od loňska legální a kouřit se smí všude tam, kde je obecně kouření povoleno. „Dneska jsem to taky cítila. Voní to hodně. Myslím, že to je jenom na sedmnácte. Ten kurt je hodně stranou, je skoro v parku. Myslím, že to sem jde odtamtud,“ řekla na tiskové konferenci aktuální česká jednička po výhře 6:3, 6:0 nad Korejkou Han Na-le.