V hlavní soutěži US Open debutovaly sedmnáctiletá Linda Nosková, Linda Fruhvirtová nebo ještě o rok mladší Sára Bejlek. "Viděla jsem debla s Noskovou. Je to šikovná holka s atletickou postavou. Já bych v sedmnácti byla vyjukaná. Každá generace je o trošičku lepší než ta předchozí. Mají kouče, informace, výživu a záleží, zda toho využijí," řekla osmnáctinásobná grandslamová vítězka ve dvouhře.

Vedle mladých tenistek ji potěšily výkony zkušených hráček. "Klobouk dolů před Hradeckou, jak to zvládla na konci kariéry, když toho zažila tolik. U Petry je to také fantazie. Hrála skvěle už v Cincinnati a nevyšlo jí až finále. Tady rovněž v prvních kolech uspěla," uvedla Navrátilová.

S Kvitovou si měla v červenci užít oslavy 100 let centrkurtu ve Wimbledonu. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ale musela ceremoniál vynechat. "Dozvěděla jsem se to ráno. Cítila jsem se v pořádku, jen jsem měla rýmu. Při pandemii jsem chtěla být odpovědná a nechala se otestovat. Zrovna mi dělali make-up, když mi řekli pozitivní výsledek. V jedenáct dopoledne. O dvě hodiny později jsem tam měla být. Tak jsem šla domů a dívala se na televizi," uvedla Navrátilová.

"To ale dělají příznivci i jiných hvězd. Když jsem komentovala zápas Williamsová - Šarapovová, psali mi na twitter: Nenávidíš Serenu! A další: Nenávidíš Mariu! Jsi proti ní zaujatá! To si nevyberete. Když povíte, že se někdo mohl postavit líp k míči, není to kritika. To se prostě stalo. Když mi nadávají z obou stran, vím, že jsem udělala dobrou práci," uvedla.