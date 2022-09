Dvaatřicetiletá Kvitová, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, postoupila poté, co Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. Česká jednička je ve 3. kole US Open podruhé za sebou, jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Rodačka z Bílovce vyzve v další fázi přemožitelku Fruhvirtové - Muguruzaovou.