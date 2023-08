US Open v plném proudu. V akci Bouzková i Nosková. Představí se ještě čtveřice Češek

Začíná druhý den posledního grandslamu sezony, v New Yorku se dnes na US Open představí hned šest českých tenistek. Dnešní program v 17:00 otevře Marie Bouzková, její soupeřkou bude domácí Ashley Kruegerová. Ve stejný čas bitvu také s domácí Madison Brengleovou zahájí Linda Nosková. Čerstvé wimbledonské šampionce Markétě Vondroušové se do cesty postaví Hanová z Jižní Koreji, start je plánován na 19:00. Finalistka US Open z roku 2016 Karolína Plíšková se od 20:30 utká s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou. Vítězka French Open z roku 2021 Barbora Krejčíková zhruba od 22:30 změří síly s Italkou Brozettiovou, program z českého pohledu uzavře jmenovkyně Krejčíkové Strýcová, na tu čeká ve stejný čas Estonka Kaneipová. Všechny duely českých zástupců můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Foto: David Kirouac, Reuters Marie Bouzková v souboji s Caroline Garciaovou