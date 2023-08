Kanaďan, který byl v roce 2008 draftován jako 14. hráč, oplýval od ranného věku velkým talentem. Do slovutné NHL se mu ale nikdy nepodařilo pořádně prosadit. A po angažmá v Carolině, Pittsburghu a Nashvillu se rozhodl pro radikální změnu.

Vítěz dvou juniorských mistrovství světa zamířil do ruské KHL, kde postupně během tří let navlékl dres tří různých klubů. A jak velmi často bývá pravidlem, angažmá v Rusku bylo jedno velké dobrodružství. To, že mu výplaty chodily se zpožděním, ještě bylo to nejmenší.

Své východní dobrodružství začal v Novosibirsku, působil ještě ve Slovanu Bratislava a Čerepovci. Právě v posledním zmíněném klubu z největšího města ve Vologodské oblasti se Boychuk dostal k inhalování již zmiňovaného ruského plynu. Zhruba pět minut dlouhou proceduru popsal v podcastu The Cam & Strick, který vede novinář Andy Strickland spolu s bývalým hokejistou Camem Janssenem.

„Probíhá to tak, že jdete do zákulisí stadionu, kde na vás v jedné místnosti čeká starý a pochybně vypadající doktor. Svítí jediná žárovka, ostatní jsou zhasnuté. Všichni jsou seřazení ve frontě. Když na vás přijde řada, lehnete si na stůl. Hodně kluků u toho poslouchá muziku, aby se správně naladilo. Pak zadržíte dech, jak to jen jde, nasadíte si masku a necháte plyn, ať se vám tak nějak dostane do hlavy,“ rozpovídal se o své zkušenosti Boychuk.

„Je to šílené. Celou dobu jste jak v rauši. A když odcházíte, cítíte se naprosto skvěle. Hodně kluků to podstupovalo a zbožňovalo,“ pokračoval kanadský forvard.

I v samotném rozhovoru přiznal Boychuk, že přesně neví, jakou látku vlastně inhaloval. Z jeho vyprávění se však dá celkem dobře usoudit, že se jednalo o xenon. Ten získal svou přezdívku „ruský plyn“, protože právě s touto oblastí je úzce spojen.