V Prostějově triumfoval domácí Svrčina

Prostějovský tenista se do finále probojoval podruhé za sebou. Loni v něm ještě nestačil na Víta Kopřivu, ale letos už se radoval. Ve vyrovnaném prvním setu potřebný brejk uhrál až v jeho poslední desáté hře. Ve druhém ho vybojoval už ve čtvrtém gamu a celý zápas pak dovedl v klidu do vítězného konce.

„Jsem strašně rád, že jsem tady doma psychicky náročné finále zvládl. Oba se perfektně známe, nervy hrály roli. O to jsme to měli těžší. I proto asi bylo více chyb na obou stranách. Je to můj největší úspěch v dosavadní kariéře," pochvaloval si Svrčina.

Před turnajem nevěděl, zda vůbec budu hlavní soutěž hrát. „Dostal jsem se do něj na poslední chvíli. Nedokázal jsem před ním si představit, že bych tady mohl obhájit finále nebo ho dokonce vyhrát. Někdy to tak ale pěkně vyjde," radoval se.

Macháč mu nedal nic zadarmo, byť v prvním setu, když prohrával 3:2, musel řešit zdravotní potíže. „Zahrál jsem servis a z ničeho nic mi vyskočilo srdce. Doslova a do písmene, měl jsem asi 220 tep. Už se mi to v minulosti stalo, třikrát, čtyřikrát a trvalo to půl minuty. Dnes jsem čekal dvě a půl minuty, než to spadlo, stejně to však bylo divné. Celkově mě zradilo tělo," řekl k nepříjemné chvíli Macháč.