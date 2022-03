Včelař na kurtu. Vacek se spálil, ale mezi omladinou pookřál

„Tolik hodin, co jsem odehrál včera, jsem neodehrál, ani když jsem byl hráč. Je krásné být mezi mladýma. Užívám si to a mám z toho radost," líčil Vacek, který je jinak osobním koučem Tomáše Macháče, jenž loni při finálovém turnaji DC v Innsbrucku odehrál skvěle vítězné zápasy proti Gasquetovi a Evansovi.

„Já se totiž na tréninku spálil," vysvětloval Vacek, proč si na další seanci vzal kšiltovku s ochranou krku proti sluníčku. „Stejně byl červený jak rak," dobíral si Vacka Navrátil. „Ale maká a věřím, že to bude ku prospěchu celého týmu."

Češi nejsou v Buenos Aires proti domácím antukářům favority, ale už vědí, že jsou schopni porazit i hráče, kteří jsou v žebříčku výrazně nad nimi. Macháč má letos bilanci 14:4, Lehečka se vyhoupl do první stovky díky postupu do semifinále v Rotterdamu.

„Tahle generace má velkou šanci, aby se dostala nahoru a vytáhla i další hráče. Kluci by se mohli navzájem tlačit nahoru. Povzbudí se a budou si navzájem pomáhat. To je pak jednodušší, když je na turnajích hráčů víc," myslí si Vacek, který v singlovém žebříčku vystoupal nejvýš na 26. pozici.

„My to měli malinko jednodušší. Hráčů bylo daleko víc. Nějakým způsobem jsme si pomáhali herně i psychicky, měli jsme motivaci, trénovali jsme spolu. Současní kluci ale taky našli svoji cestu a dostávají se nahoru. Když jsem přišel do Davis Cupu, tak v něm byli hráči daleko starší. Tady se sešla generace mladých, což je příslib do budoucna. Mužský tenis má zase velikou šanci dostat se tam, kde byl a trošku se vyrovnat holkám," říká Vacek. Sám je k tomu odhodlaný přispět ze všech sil.