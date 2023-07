Blbý zápas, přiznala po wimbledonském trapasu Plíšková. Za špatný výkon mohlo prý i slunce a vítr

"Soupeřka mi to hodně znepříjemnila, ale já nehrála vůbec dobře," řekla Plíšková. "Servis nepsal, i když nebyl úplně nejhorší. Hrálo se mi strašně špatně. Tu vysvitlo slunce, tady zafoukalo. Bylo těžké najít klid ve výměnách. A do toho jsem pořád lovila ty její čopy na zemi. Hrála nepříjemně a já si s tím bohužel neporadila," doplnila předloňská wimbledonská finalistka.

"Před turnajem jsem se cítila dobře. A myslím, že bych i tenhle zápas zahrála dobře, kdybych ho o něco líp začala. Jenže jsem se necítila vůbec dobře a s těmi jejími čopy jsem se nemohla chytit. Bohužel jsem si také ani v jednom setu nedokázala podržet déle servis. Myslím, že tahle soupeřka bude nepříjemná jen na trávě. Na ostatních površích by to byl jiný zápas," podotkla Plíšková.

Přestože vítězka šestnácti titulů na okruhu WTA odvrátila pět mečbolů, duel za 66 minut prohrála. "To byla také trochu náhoda. Sešlo se mi to, trefila jsem pár dobrých míčů, ale pořád jsem kazila returny. Byla to hrozná škoda, protože ona nemá servis žádnou bombu," řekla Plíšková.