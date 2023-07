Emoce cloumaly Wimbledonem! Nechápu, že jsme znovu ve finále, zářila Strýcová

"Je to strašně emotivní. Být po čtyřech letech zase ve finále je úžasné," řekla novinářům Strýcová. "Už sice na sobě nemám takovou tíhu, protože nehraju o body, ale přeci jen je to Wimbledon a chcete ten svůj příběh zakončit nejlépe, co můžete. Abych tu ale byla ve finále, to vůbec nechápu," doplnila.

"Jen jsem jí říkala, že tomu nemůžu uvěřit, že jsme zase ve finále, jestli to je sen nebo se to fakt děje. A ona mi odpovídala: 'Its ok Barbora, its ok'. Ona je nejvíc," doplnila s úsměvem česká tenistka.