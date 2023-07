Je to velké povzbuzení, řekl Veselý po wimbledonském triumfu nad Kordou

"Nechtěl jsem tu sérii přerušit. Věděl jsem, že je Kordič skvělý hráč. Byl ve čtvrtfinále Australian Open a v semifinále Queen's Clubu. Jenže také dlouho nehrál kvůli zápěstí," uvedl Veselý. "Vítězství je proto velkým povzbuzením. Vím, že soupeři se mě i trochu bojí. Vědí, že jsem tu často porazil výborné hráče a respekt ze mě určitě jde. Jsem po osmiměsíční pauze a i návrat se trošku komplikoval skrz další zranění. O to víc je tohle povzbuzující. Dokázal jsem si, že to pořád jde," doplnil.

Třiadvacetiletého Kordu porazil 7:6, 4:6, 6:2 a 6:3, soupeři nadělil 23 es. Chválil si, jak zvládnul zápas po fyzické i mentální stránce. "Až do třetího setu jsme výměny skoro nehráli. S přibývajícími nervy už ale první servis tak nešel a byly delší výměny. Pozitivní je, že v nich jsem dokázal držet krok. Fyzicky se cítím lépe a vyběhal jsem spoustu věcí. Postupně si vše začíná sedat. Chci si to tady hlavně užívat," podotkl Veselý.

Svěřence trenéra Radka Štěpánka a syna vítěze Australian Open Petra Kordy sice Veselý zná, v úzkém kontaktu ale nejsou. "Víme o sobě z turnajů a teď se vídáme na Spartě, což je pro mě super. Že bychom se ale víc bavili, to úplně ne. On je o hodně mladší a je takový tišší, takže jsme se do hlubší konverzace nedostali," popsal Veselý.