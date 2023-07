Maky má ráda svůj klid, ale věřím, že tlak zvládne, říká manžel Vondroušové

"Mám samozřejmě obrovskou radost, ale hlavně jsem v šoku. I když má Maky výbornou sezonu, nikdo to nečekal. Některé turnaje se povedly, jiné méně. Hlavně na ní ale pozoruju obrovský posun v hlavě. V té se hrozně zlepšila. Vždy čekám, že bude hrát dobře, ale že vyhraje Wimbledon, to jsem nečekal," uvedl Šimek, který pracuje jako projektový manažer IT firmy, jež vyvíjí informační systémy pro letiště a nádraží.

Do Londýna dorazil až na sobotní finále, do té doby Vondroušová na jeho adresu žertovala, že musí hlídat doma kočku Frankie. Tenistku však podporoval na dálku, včetně čtvrtfinále s Američankou Jessicou Pegulaovou, kdy spolu komunikovali při přerušení rozhodujícího třetího setu.

"Nebylo to tak horké. Maky sice anglicky na tiskovce říkala, že jsme spolu mluvili po telefonu, ale jen jsme si psali. Nebylo to tak, že bych jí dal nějakou světobornou radu. Spíš si u mě mohla postěžovat," líčil Šimek. "Vychrlila na mě vše, co je špatně, tak jsem jí napsal: ´Jasně, ale myslím, že hraješ dobrý zápas a ještě není prohraný. Soupeřka ti taky může pomoct, protože už jde o hodně´," dodal.

Před finále s Tunisankou Uns Džábirovou už Vondroušové nic neříkal. Chtěl, aby nebyla ve stresu a hru si užívala. "To je u ní nejdůležitější. Když jde na kurt a uvědomuje si, že tenis není práce, ale i zábava, hraje nejlépe. Tohle nastavení je v těžších chvílích složité udržet. Teď to ale zvládla," podotkl Šimek.

Manželé jsou od loňského roku, znají se však spoustu let. I proto vidí Šimek u tenistky posun. "Maky je oproti ostatním hráčkám specifická v tom, že nebere tenis jako práci. Ona jím žije. Na turnaji třeba odehraje dva zápasy za den a na hotelu si pak pustí tenis. Dívá se na zápasy ostatních a baví ji to. Možná je to špatně, ale zároveň je vidět, jak sportem žije," řekl Šimek.

Vedle svatby řešila vloni Vondroušová rekonvalescenci po operaci zraněného zápěstí. I z tohoto důvodu je titul ve Wimbledonu pro Šimka výjimečný. "Nevědělo se, jak bude hrát a jestli se někdy plnohodnotně vrátí. Že za rok vyhraje Wimbledon, je nelidské a pro mě úplně nepochopitelné," uvedl. V těžkých chvílích byl manželce oporou. "V jednu chvíli nikdo moc nevěděl, co dál a jestli s tím jde vůbec něco dělat. Byly to hodně černé okamžiky a ve vzduchu visela otázka, zda bude moci ještě hrát. O to je tenhle titul cennější," doplnil Šimek.

V jeho očích je Vondroušová cílevědomá, ale zároveň flegmatická. Pozornost nevyhledává, má ráda svůj klid. "Někdo rád chodí na večírky, slaví a pořád něco zapíjí s hromadou kamarádů. Maky je spíš klidnější. Raději si doma pustí seriál a tak si odpočine víc než třeba s alkoholem. Je v tomhle ohledu relativně klidný člověk, až introvert," popsal čerstvou wimbledonskou šampionku Šimek.

Foto: Dylan Martinez, Reuters Markéta Vondroušová se svojí trofejí za vítězství na Wimbledonu 2023.

Zároveň ví, že nyní bude o Vondroušovou zájem. "Začalo to už od čtvrtfinále a po semifinále to byl úplný extrém. I já jsem byl ze všeho shonu úplně hotový. Přichází ohromné množství zpráv, ozývají se sponzoři s nabídkami, tlak sílí a do toho chce být člověk ready na zápas," popsal Šimek. Před finále se též řešily příjezdy a lístky pro další členy rodiny a týmu. "Byl to strašný hukot. O to víc nechápu, jak zvládla finále, protože já byl v pátek večer úplně vyždímaný," usmál se.