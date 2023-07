Krejčíková v slzách. Mám strach, přiznala po skreči ve Wimbledonu

"Opravdu nevím, co k tomu zápasu říct," uvedla stroze v anglické části tiskové konference Krejčíková. Slova těžko hledala i v češtině. "Utkání jsem neprožívala moc dobře. Víceméně od začátku jsem měla problémy, které jsou způsobené tím včerejším zápasem. Bohužel se to dostalo do fáze, kdy jsem nemohla pokračovat," řekla dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros.

Sedmadvacetiletá Krejčíková si zranila kotník po špatném došlápnutí v duelu s Watsonovou. Utkání dohrála, stěžovala si ale na píchání v noze. "Nedá se říct, že by to dnes bylo nějak pravidelné. Ale čím víc jsem hrála, tím to bylo horší. Nebyla jsem se schopná odrazit. Nechtěla jsem si to úplně dodělat. Je to hodně těžké se na grandslamu rozhodnout, že odstoupím," líčila.

Potíže se snažila s týmem ještě před utkáním vyřešit. "Hodně se to ledovalo. Snažili jsme se, aby mi to moc neoteklo. Udělaly se všechny věci, aby to oteklo co nejméně. Pak jsme to tejpovali. Snažili jsme se pomoct pohybům, které mě bolely, abych to s tejpama vydržela co nejdéle," řekla. Nakonec však duel s Andrejevovou po 55 minutách vzdala.

Foto: Andrew Couldridge, Reuters Barbora Krejčíková ve druhém kole Wimbledonu.

Přesnou diagnózu zatím nezná, z výsledku vyšetření má předem obavu. "Mám strach. Určitě. Musím ale být pozitivní. Doufám, že se na žádných skenech nic neukáže a že na to bude stačit volno. I tím, že jsem šla dnes hrát, chyběl mi den volna, abych měla víc času s tím něco udělat," řekla jedenáctá hráčka světa.