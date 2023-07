Kvitová se podivovala nad rozpisem Wimbledonu a je ráda, že má 1. kolo za sebou

"Jsem ráda, že jsem ten zápas odehrála a že jsem mohla nastoupit na nádherný centrkurt. Mile mě to překvapilo, když na něj náš zápas přesunuli," řekla Kvitová. "Mám radost, že jsem postoupila. Třetí set byl z mé strany nejlepší, takže mě i potěšil způsob, jakým jsem skončila," doplnila po vítězství 6:4, 6:7 a 6:1.

"Určitě by bylo deprimující pročekat dva dny a nenastoupit," uvedla Kvitová a zmínila například Muchovou, jež měla hrát s Němkou Jule Niemeierovou také v úterý, ale půjde do akce až dnes. "Navíc Kájin zápas zrušili až po šesté večer. To se pak vracíte domů a zase začínáte předzápasovou rutinu. Vím, že se podobné věci na Wimbledonu dějí, ale jsou otravné," přiznala Kvitová.