Od Vondroušové čekám velké věci i v budoucnu, usmíval se trenér Hřebec po senzačním triumfu

"Já od ní čekám to největší," uvedl Hřebec. "Myslím si, že v desítce už dávno měla být, ale nemůžu jí to říkat. Ona nechce být pod tlakem a chce hrát tenis pro radost. Je ctižádostivá, ale tlak okolí jí vadí. To se stalo i před čtyřmi lety po Paříži. Všichni říkali, že může vyhrát tohle, tamto, a nic se nedělo. Tenhle zážitek ale zpracuje daleko líp a strašně jí to pomůže v sebevědomí. Všude bude vystupovat jako wimbledonská vítězka," doplnil a žertoval, že mu toto oslovení pořád jde špatně z pusy.

Dvaasedmdesátiletý rodák z Teplic chválil Vondroušovou, jak se s finálovým duelem na centrkurtu popasovala. Přestože jejím dosavadním maximem bylo ve Wimbledonu předloňské 2. kolo, nyní stala se po Petře Kvitové a Janě Novotné další českou šampionkou.

15 July 2023 🗓️ The day unseeded Marketa Vondrousova was crowned #Wimbledon champion. pic.twitter.com/Ut3SLlkJag — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

"Nechápu to. Ještě mi to nedošlo. Jak hrála na konci zápasu! Klidně šla do dlouhých výměn, nebyla nervózní. To já bych si ani nenadhodil. V tomhle se strašně změnila, vyspěla," ocenil Hřebec. Hráččina proměna na travnatém povrchu ho ale nezaskočila. "Byli jsme přesvědčení, že na ní může hrát dobře, ale v první řadě o tom musí být přesvědčená ona sama. Od prvních kol si však našla systém, jak hrát," řekl bývalý úspěšný hráč.

Vzpomínal také, jak po prohraném finále Roland Garros před čtyřmi lety uklidňoval maminku Vondroušové. "Říkal jsem jí: ´Jindřiško, klídek, její roky teprve přijdou´. A ona na to: ´Jen aby to někdy bylo!´," usmíval se nyní Hřebec. "Já o tom byl přesvědčený, že ještě neřekla poslední slovo. Strašně vyspěla a vede zápasy jinak. Nasadí svou masku ledové královny jako Plíšková a jede jako stroj. Nenechá se ničím rozhodit. To na ní fakt obdivuju. Tohle musíte mít v sobě," líčil Hřebec

Pochválil i hráččin vztah s trenérem Janem Hernychem, s nimiž se před třemi lety rozešli, ale od letošního května zase spolupráci obnovili. "Sedli si a všechno si vyříkali jako kamarádi. On řekl, co ji štvalo na ní, ona zase, co jí na něm. Už to jelo a teď s tím můžou pracovat. Vyvarují se dřívějších chyb. Říkám jim: Vám to teď musí neskutečně šlapat. Herňa je kliďas, tenis hraje dobře, může s ní hitovat a není co řešit. S Honzou jsem deset let spolupracoval, zná moje tréninky, a k tomu dává svoje nápady. To Maky může jen pomoct," uvedl Hřebec.

Pobavila ho také sázka, kterou Vondroušová s Hernychem měli, že se kouč bude muset nechat po grandslamovém vítězství své svěřenkyně potetovat. "Až přijede domů ke své Míše (manželce) a na prsou bude mít vytetovaný Maky forever, tak to budu řvát. Říkal mi: Míša je dobrá, ta to pochopí. Ale nejdřív s ní musím promluvit," prozradil Hřebec.

První grandslamový titul a průnik do první desítky žebříčku WTA může být pro Vondroušovou zlomem. "Teď si musí dát majzla na poprask a tlak, jako přišel tenkrát po Paříži. Tehdy taky koukala a říkala: ´Proč se ty holky proti mně tak snaží?´ Prohrála takhle dost zápasů. Může se stát, že po takových úspěších přijde krizička, ale myslím, že ona s tím už pracuje úplně jinak než dřív. Je úplně někde jinde. Už je to ženská, v Paříži to bylo dítě vyplašené jak zajíc. Všichni se na ni nahrnuli, chtěli tohle a tamto. Teď už ví, o co jde," doplnil.

Podle Hřebce může v budoucnu dokázat další velké věci. "Plíšková byla jeden čas první na světě, protože měla vysoký průměr výkonů. To má Maky už v podstatě taky a myslím, že ho ještě zvýší. Podle mě neřekla poslední slovo, ještě nějaký grandslam přidá," řekl.