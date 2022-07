Podvod a manipulace! Tenisové legendy ve Wimbledonu nařkly Kyrgiose

Kyrgios v sobotu vyřadil světovou pětku a spolufavorita turnaje Stefanose Tsitsipase, jehož dokázal také patřičně vytočit. Řekovi během zápasu i v důsledku chování soupeře ujely nervy a odpálil míček do hlediště.

„Už mi praskly nervy. Neustále (Kyrgios) na hřišti někoho šikanuje. Vsadím se, že šikanoval i děti ve škole. Takové lidi nemám rád. Určitě má i nějaké dobré vlastnosti, ale jinak je to nesmírně zlý člověk," rozčiloval se poražený Tsitsipas.

Tomu později naložil i bývalý wimbledonský šampion Cash. „Byl to strašný čurbes. Tenis potopil na nejnižší úroveň, co se sportovního ducha týče. Podvádí, manipuluje, nadává, chová se agresivně k umpirovému rozhodčímu i k čárovým," rozčiloval se Cash v komentáři pro BBC.

„Měl štěstí, že se vůbec dostal dál přes první set. Už v něm měl být vyloučen. Něco se musí v tomhle směru udělat, vždyť to je totální cirkus. Je to zábavné? Ano, možná je. Ale dostalo se to na absolutní hranici," kritizoval svého krajana slavný Australan.