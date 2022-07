Pokuty, předvolání k soudu a teď finále Wimbledonu! Lidé mě odepsali, ale já si věřil, hlásí bouřlivák

Vyvrhel, nevychovaný spratek, který nejde pro ostré slovo daleko. A taky provokatér, který se netají tím, že si rád dělá, co chce. Přesně tak vnímá řada fanoušků tenistu Nicka Kyrgiose. Ten ale na třetím grandslamovém turnaji sezony ukazuje i svou lepší tvář, předvádí, jak geniálním tenistou je a ke splnění ohromného snu v podobě vítězství ve Wimbledonu mu zbývá vyhrát jediný zápas. Tvrdí, že právě on může i tak být inspirací pro každého nešťastníka, kterému okolí nevěří.

„Vyrostl jsem v Canbeře na kurtech, které byly hrozné. Trénoval jsem tam a teď jsem ve finále Wimbledonu," vychutnával si slastné pocity Kyrgios. „Je to inspirace pro každého. Mám pocit, že když si nepřestanete věřit, můžete dosáhnout velké věci," konstatoval tenista, kterého po řadě excesů hodně expertů odepsalo. „Většina lidí ve mě ztratila víru, nečekali, že se dostanu do finále grandslamového turnaje," vyprávěl.

Dokáže odhadnout, že tenisovému světu vadilo, jak se Kyrgios chová, stejně tak byl trnem v oku v některých momentech i jeho přístup k tréninku. „Chápu to, ale já jsem nikdy neztratil víru v sebe sama. Tím posílám vzkaz každému, o kom okolí pochybuje. Prostě pokračuj v práci," poznamenal tenista, který se na grandslamových akcích dostal zatím nejdále do osmifinále.

Fanoušky upoutal slovní přestřelkou s Řekem Tsitsipasem, ta pokračovala i po utkání. Stejně tak posbíral několik pokut. Třeba za to, že si po jednom ze zápasů ještě na kurtu nazul červené boty a nasadil si kšiltovku stejné barvy. Tím porušil wimbledonská pravidla, bouřliváka to ale nijak netrápilo. Hlavu mu muselo zamotat spíš předvolání k soudu kvůli obvinění z napadení. To ale přijde na řadu až v srpnu.