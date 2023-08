Zlomená česká legenda! Strýcová po boji padla, zápas Martincové byl odložen

Poslední turnaj kariéry Strýcová odehraje v deblu na US Open. Její deblovou parťačkou už ale nebude Tchajwanka. „Domluvila jsem se s Markétou Vondroušovou," ohlásila spojení dvou letošních vítězek Wimbledonu. „Hrály jsme spolu už na Australian Open (2019), kde jsme se domluvily asi dva dny předem a pak jsme postoupily až do semifinále. Byl to můj nápad zahrát si spolu znovu, mohl by to být i hezký příběh," přála by si Strýcová.