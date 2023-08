Znásilňoval ji od dvanácti let. Bývalá tenistka obvinila kouče ze sexuálního zneužívání

De Camaret je ve vězení za jiné sexuální delikty. V roce 2014 byl odsouzen na deset let za znásilnění dvou nezletilých dívek na tréninkovém kempu na přelomu 80. a 90. let v Saint-Tropez.

Sfarová uvedla, že během tehdejšího procesu se jí všechny vzpomínky na vlastní utrpení vrátily v plné síle a upadla do deprese. Připomněla si „temné myšlenky“, které ji pronásledovaly během profesionální kariéry od roku 1993 do roku 2008. „Trvalo mi 25 let, než jsem to sama sobě přiznala, a 35 let, než jsem o tom dokázala otevřeně promluvit,“ konstatovala hráčka, jež se v roce 2001 prosadila do první stovky světového žebříčku.