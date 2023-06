Bála se zlomeniny, teď ji čeká perný program. Musí to svištět od první jízdy, říká Fišerová

Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ Nezastavil ji ani bolestivě nakopnutý malíček před cestou do Polska, při posledním tréninku před ostrým startem evropského šampionátu už pilovala průjezdy brankami v kanoi.

Jak se těšíte na tak nabitý program, který vám začíná ve čtvrtek kvalifikací a hlídkami na kajaku?

Moc, bude to zábava. Musím to nakopnout hned od první jízdy, aby to svištělo a zbytečně jsem se neunavovala. První jedu na kajaku, pak singlkanoi jako dejme tomu svoji silnější kategorii a naposledy kros jako svou úplně nejsilnější disciplínu. U každé jízdy bude znát, jak se mi povedla ta předchozí, psychicky i fyzicky.

Kanoe je pořád silnější disciplína? Letos se vám nezřídka vedlo lépe na kajaku.

Pořád se to ve mně pere, každý den je to jinak. Na začátku sezony byl kajak opravdu má silnější disciplína, těšila jsem se na něj víc než na singlkanoi. Teď je to tak 50 na 50, i když tady jsem ze začátku jezdila na kajaku, protože jsem si doma ukopla malíček o futra, když jsem spěchala, nemohla jsem úplně dokleknout do lodi.

Teď už malíček nebolí?

Už dobré. Dneska jsem jela poprvé bez tejpu, protože mě v lodi trochu štval. První den jsem chodila o berlích a jela na rentgen, protože jsem nemohla došlápnout a nevěděla, co s tím je. Bála jsem se, ale zlomenina tam nebyla, jen jsem fňukala.

Stihla jste tu i trénink obou hlídek, v nichž se rozdají první medaile?