Bolest a slzy málem už před cílem. Jak Češky udržely nervy a vybojovaly olympiádu

Bělehrad (od našeho zpravodaje) - Radostí bouchla do lodi a svalila se dozadu ke své parťačce. „Já málem začala brečet ještě, než jsme projely cílem. I během závodu jsem si říkala, že někde odpadne. Nevím kdo, ale já to být nechci. A pak jsem viděla, že je ta jedna posádka za námi,“ popisovala 24letá Flamíková. Italkám v závěru došly síly, a tak Češky měly jistotu poslední postupové pozice.

Ale do náročné bitvy musely dát veškerou energii, však po vyveslování Flamíková sbírala síly v českém stanu nedaleko závodiště na řece Sávě. „Šíleně to bolelo. Ale říkala jsem si, že už je to za mnou a nikdy to tak hrozné nebude,“ přiznávala úlevu, že dodatečnou olympijskou kvalifikaci za rok v Lucernu o poslední dvě místa budou moct sledovat v klidu na dálku.