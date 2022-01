České hvězdy spojily síly! Už jsme na to dostatečně staří, říká olympijský vítěz

Prskavec si zrovna užíval s manželkou a dvěma syny zasloužené posezonní dovolené, když mu na telefonu pípla zpráva od jeho tatínka a zároveň trenéra. „Mohl by k nám do skupiny přijít Vítek, jsi s tím OK?“

Zřejmě nejlepší kajakář současnosti si do skupiny pustí konkurenta, který ho může ohrožovat, však mezi slalomáři se obvykle bojuje o jediné olympijské místo za zemi. Přesto neváhal. „Jsme už oba dostatečně staří na to, abychom si z naší spolupráce vzali to, co nám pomůže,“ vyprávěl osmadvacetiletý Prskavec.