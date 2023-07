České krásky jdou první do akce a těší je, že obtížnost má už navrch před uměleckým dojmem

„V Japonsku je vždycky skvělá atmosféra, proto se moc těšíme na závody. Kdyby se nám v sestavě všechno povedlo a ostatní holky udělaly drobné chyby, mohly bychom se umístit poměrně vysoko," doufá Mrázková, která se s krajankou letos dostaly i elitní desítky při Světovém poháru. „Musím to zaklepat a bylo by moc fajn, kdyby to podobě vyšlo i na mistrovství světa," dodává 21letá Klusková, mladší z české dvojice.