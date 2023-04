Dostál i Fuksa na nominačních závodech kanoistů ovládli individuální tratě

Individuální závody na 500 metrů se v úterý jely v silném protivětru. Dostál za těchto podmínek poprvé testoval nové nastavení pádla.

"Před pár dny jsem změnil velikost listu pádla, abych měl těžší vodu, což se v tom větru ukázalo ne jako chyba, ale bylo to dost na pováženou. Nakonec jsem to zvládl a vyhrál s náskokem přes dvě vteřiny, což není málo. Škoda, že podmínky nebyly regulérnější, protože by mi to ukázalo, jestli ta změna má smysl," uvedl na svazovém webu čtyřnásobný olympijský medailista.

Majitel mnoha cenných kovů ze světových i evropských šampionátů Fuksa v cíli nadělil téměř čtyři sekundy mladšímu bratru Petrovi, který těsně uhájil druhou příčku. "Vyhrál jsem první závod sezony a to je nejdůležitější, takže závod hodnotím na výbornou. Taky jsem si udělal svůj 'osobní rekord', pětistovku nad dvě minuty jsem jel naposledy někdy v žácích nebo dorostencích. Doufám, že od teď to bude už jenom lepší a budu rychlejší a rychlejší," řekl s úsměvem.

Ve středu poprvé od olympijských her v Tokiu závodil s bratrem Petrem na deblkanoi. Poprvé vyzkoušeli složení, kdy byl starší a zkušenější sourozenec vepředu. Příliš se to neosvědčilo, prohráli o osm a půl sekundy s Jiřím Zalubilem a Jiřím Minaříkem.

"Zjistili jsme, že to asi úplně není ono, ale chybami se člověk učí. Jsem rád, že jsme si to zkusili. Teď se asi vrátíme do stejné pozice, jako jsme byli v Tokiu, která pro nás asi bude lepší, a budeme se snažit, abychom to zlepšili. Nedáváme hlavu dolů a věřím, že to bude zase dobré," uvedl Martin Fuksa.

Dostál poprvé se Zavřelem

Dostál jel poprvé v deblkajaku s Jakubem Zavřelem, který v lodi nahradil Radka Šloufa. S tím nejlepší český kajakář vybojoval v Tokiu olympijský bronz na kilometru, ale na poloviční distanci se jim tolik nedařilo. Se Zavřelem při prvním závodě skončili jen o tři setiny sekundy za Danielem Havlem a Jakubem Špicarem, kteří byli loni čtvrtí na mistrovství světa.

"Pro nás to byla první pětistovka, nevěděli jsme, co od toho očekávat. Začali jsme spíš vlažněji, a kdybychom to jeli znova, tak si myslím, že by ten průběh vypadal trošku jinak. Ale celkově vládne spokojenost, na to, že to byly první závody," uvedl Dostál.

Na olympijském kilometru vyhrál Dostál závod kajakářů o více než dvě sekundy před Šloufem. Mezi kanoisty byli stejně jako na pětistovce nejvýše bratři Fuksové. Vyhrál favorizovaný Martin o šest a půl sekundy před Petrem.

Dařilo se Paloudové

V nominačních závodech kajakářek se dařilo Anežce Paloudové. Vyhrála úterní pětistovku, dnešní kilometr i středeční závod na netradiční distanci 300 metrů, na nějž berou trenéři ohled při sestavování reprezentačních čtyřkajaků na 500 metrů.