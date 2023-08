Drama na šampionátu. Nevidomý plavec David Kratochvíl se stal mistrem světa

Dočkal se však ještě jednoho překvapení. Do dráhy k němu připlaval Dorsman, pogratuloval mu a vzal ho za ramena. „Dost mě to zaskočilo, protože do té doby se moc s ostatními nebavil. Je to pro mě velký vzor. Najednou jsem porazil nejlepšího plavce naší kategorie, což jsou úplně nevidomí. Je to hezký pocit," popsal patnáctiletý David.