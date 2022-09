Drysdale si hned dal se Synkem pivo. Při exhibici v sobě probudí soutěživost

„Že to bude bolet... (smích) Ale samozřejmě to byl od něj skvělý nápad. Rozhodně mi stálo za to sem přijet, i když to byla dlouhá cesta, let trval 32 hodin. Je hezké, že přijedou i další skvělí skifaři Olaf Tufte, Iztok Čop, Dariem Campbell a Lasse Karonen.