Dvojskif lehkých vah dělily tři vteřiny od medaile, Vraštil se Šimánek byli na ME pátí

Bez medaile se vrátí čeští veslaři z ME v Mnichově. Do finále se dostala jediná ze šesti lodí, a to mužský dvojskif lehkých vah ve složení Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek. Měl v plánu zaútočit na cenný kov, jenže protnul cíl na pátém místě se ztrátou téměř tří vteřin na cenné kovy.

Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil na archivním snímku.Foto : ASC Dukla Ivana Roháčková

Článek Finále skvěle rozjeli Švýcaři, kteří dlouho drželi krok s favorizovanými olympijskými medailisty Iry a Italy. Češi v polovině dvoukilometrové sváděli boj o čtvrté místo s Portugalci s odstupem tří vteřin na stupně vítězů. Nakonec triumfovali úřadující mistři světa a vítězové OH v Tokiu McCarthy a Donovan z Irska. Stříbro připadlo Italům, bronz ještě uhájili Švýcaři o 38 setin před mohutně finišující portugalskou lodí bratrů Costových. Další dvě české lodě braly až osmá místa. Jen 76 setiny sekundy nakonec dělilo dvojskif Jan Cincibuch a Jakub Podrazil od vítězství v B finále, i když na kilometru se reprezentanti propadli na čtvrtou pozici, ale závěr měli skvělý a nestačili pouze na polskou posádku. „Měli jsme v polovině závodu trochu hluché místo, ale ještě jsme se zmátořili. Jsme osmí a kdybychom podobné umístění vyjeli i za pět týdnů na MS v Račicicíh, tak bychom byli rádi," vykládal Cincibuch. Skifařka Lenka Antošová dojela v B finále druhá za Bulharkou Angelovovou. „Neladila jsem formu směrem k šampionátu, přijela jsem z plného tréninku, do toho se na mě před odjezdem podepsalo nachlazení, po němž jsem na tři dny lehla," vysvětlovala po celkově osmé pozici v České televizi. Veslařky lehké váhy Veronika Činková a Kristýna Neuhortová na dvojskifu obsadily celkově 11. příčku. „Protivítr dělal každou jízdu hodně náročnou, rezervy jsme v sobě už nenašly žádné," připustila Neuhortová.

