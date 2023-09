Helešic se před MS „našel“ s novým parťákem, na šampionátu mohou jen překvapit

„K tomu, aby se nám to podařilo, potřebujeme štěstíčko. Aby nám šlo naproti, nebo spíše aby jelo s námi v dráze. Můžeme jen překvapit. Bude to strašně náročné. Je nás 28 a jedenáct jde dál. Prokousat se alespoň do finále B bude strašně náročné,“ řekl Helešic realisticky ČTK a deníku Sport před odletem na mistrovství.

Ke změně ve složení posádky došlo po květnovém ME, na kterém Helešic s Baldriánem skončili poslední ve finále C a obsadili celkově 18. místo. „Já ji nechtěl měnit, ale nějak to přišlo. Shodli jsme se s Vaškem, že to nefunguje, a další varianta byl Tomáš Šišma. Bylo to pokus omyl. Buď to půjde, nebo ne. A ono to šlo. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme soustředění a připravit se na mistrovství světa,“ líčil sedmadvacetiletý veslař.

Účastník olympijských her v Riu 2016 zároveň přiznal, že na začátku to mezi ním a Šišmou drhlo. „Je to stejné, jako když se seznamujete s novou přítelkyní. A nemáte na výběr říct ‚ty ne‘ a přijde někdo další. Museli jsme si vyjít vstříc. Každý jsme nějaký a specifický. Myslím si ale, že jsme to zvládli a teď chemie pracuje dobře,“ řekl Helešic. „Teď uvidíme, jestli se rozejdeme, nebo se vezmeme,“ doplnil s úsměvem.

Nově složená dvojka bez kormidelníka má za sebou vydařené měsíční soustředění v Chorvatsku. „Jsme připraveni a dobře naladěni. Měsíc jsme spolu strávili v apartmánu, takže jsme se museli navnímat. Trošku nám to skřípalo, ale myslím si, že jsme se našli,“ řekl Helešic.

Někdejší juniorský mistr světa před třemi lety nečekaně ukončil kariéru, amatérsky ale vesloval dál a loni na podzim se rozhodl vrátit k vrcholovému sportu. Vedle toho se ale i nadále věnuje civilnímu povolání realitního makléře. „Je to pořád náročné. Až skončí mistrovství světa, tak ostatní budou mít asi prázdniny a já konečně můžu začít pracovat naplno. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří se o vše starají, a klienti mi drží palce,“ uvedl.

Zda bude naplno veslovat i po MS, to se uvidí podle výsledku posádky. „S Tomášem ani s trenérem jsme se o tom ještě nebavili. Na mé straně jsou tři možnosti. Když nám to vyjde, je to jasné. Pokud to dopadne špatně, nepokračujeme. Existuje ale i možnost, že to nevyjedeme, ale budeme blízko. Pak budu přemýšlet, jestli zkusit dokvalifikaci a nějaký měsíc se tomu věnovat,“ uvedl Helešic.