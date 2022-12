Hongkongská mise před MS. Kubová ladila formu se světovou rekordmankou

Kubová se skupinou z týmu Energy Standard trénuje od loňského podzimu a v zimě mu pomohla k triumfu ve třetím ročníku elitní plavecké soutěže International Swimming League. „Střídáme různá místa na společná soustředění, byli jsme i v České republice, nebo Sieře Nevadě. Nyní přišla nabídka, abychom spolu se Siobhan zakotvili právě v Hongkongu. Vzhledem k poloze vůči Austrálii to bylo hodně výhodné, takže nebylo co řešit," líčila 31letá závodnice v telefonickém rozhovoru pro Sport.cz.

S ohledem na polohu někdejší dálněvýchodní výspy britského impéria ukrojila Kubová sedm hodin z časového posunu a sobotní přesun do Melbourne tak pro ni nebyl již tak šokující. „Ale pořád let trval devět hodin," poznamenala se smíchem mistryně Evropy v krátkém bazénu z roku 2013.

Jaké našla v Hongkongu podmínky? „Siobhan má vynikající zázemí, odpovídající tomu, že má dvě stříbrné medaile z her v Tokiu a loni v prosinci udělala na MS v krátkém bazénu světový rekord na dvě stě kraul. Kdybych to vzala českou perspektivou, tak jsme byli v hodně luxusním Nymburce. Sportovní institut, kde trénují sportovci z celé řady odvětví a mají tam veškeré zázemí," popisovala Kubová.

S ohledem na vzdálenost dostala rodačka z Chomutova svolení k absenci na zimním MČR v Plzni, které bylo pro reprezentanty posledním ostrým testem před odletem do Austrálie. „My jsme ale každý týden plavali v simulovaném závodním módu včetně závodních plavek a s oficiální časomírou. Testy nebyly špatné, byla jsem na úrovni svých nejlepších letošních časů. Bylo to ale z plného tréninku, tak snad to se správně načasovaným odpočinkem bude ještě lepší," věří Kubová, která se v pondělí zapojila do tréninkového procesu českého týmu v Melbourne.