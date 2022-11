Kanoista Rohan už nebude trénovat pod vedením svého otce

"Táta mi pomohl v tom, že jsem si začal více věřit, že na to mám. Na tomhle má obrovskou zásluhu. Je to dobrý trenér," řekl na adresu někdejšího úspěšného deblkanoisty, který má stříbrné medaile z olympijských her v Barceloně a Atlantě.

Pod vedením svého otce získal Lukáš Rohan i stříbro na předloňském mistrovství Evropy v Praze. "Přišel jsem k němu do skupiny ve chvíli, kdy s ním trénoval třeba Víťa Gebas nebo Kateřina Havlíčková (dříve Hošková). Bylo pro mě plus, že jsem mohl trénovat s někým lepším. Snažil jsem se dotahovat na Víťu," řekl Rohan.

Právě Gebase a další kanoisty předčil v boji o účast na olympiádě v Tokiu, kde vybojoval nečekaně druhé místo. "Dosáhl jsem něčeho, co bylo pro mě ještě pár let dozadu nepředstavitelné. Možná jsem se s tím v uplynulé sezoně ještě úplně nesrovnal a ztratil jsem drajv. Není to o tom, že by mě závodění nebavilo, spíše se vytratila radost, se kterou se dokážu možná více uvolnit," konstatoval Rohan, který se letos nedostal do finále na evropském ani světovém šampionátu. Vyšel mu jen úvodní závod Světového poháru v Praze, kde skončil třetí.