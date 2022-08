Kanoistka Satková vyhrála závod SP slalomářek v Pau

Zaostala téměř o pět sekund za vítěznou dvacetiletou Češkou, která jako poslední na trati zachovala chladnou hlavu a dočkala se největšího letošního úspěchu mezi dospělými. "Pocity jsou neuvěřitelné. Já vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Jsem strašně šťastná, protože to pro mě znamená ještě víc, když jedu z poslední pozice. Ten pocit, kdy dojedu poslední do cíle a mám tam první čas, to je úplně nejlepší a strašně s to užívám," radovala se v rozhovoru pro Českou televizi.