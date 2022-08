Kubová odjela do Říma s lepším pocitem. Snad v otevřeném bazénu nenabourám, říká znakařka

„Nakonec jsme se po dlouhé diskusi s trenérem Tomem Rushtonem rozhodli, že do italské metropole pojedu. Možná i proto, že mi svět nevyšel úplně podle představ," vykládá plavkyně, která za dva týdny oslaví 31. narozeniny.

Na přípravu směrem k ME byly necelé dva měsíce a sama moc nevěděla, jak je pojmout. „Říkala jsem si, jestli do toho vůbec jít. Začátkem července jsem se ale po mistrovství republiky nechala přesvědčit ke dvěma týdnům vysokohorského soustředění do USA. Byla jsem tam nucená plavat lehce a hodně aerobně, což bylo fajn, protože se pak nemůžu tolik zadřít jako na jiných soustředěních," líčí česká plavkyně.