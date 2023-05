Mexičtí plavci přišli o finanční podporu, peníze vydělávají prodejem plavek

CONADE ale stabilizační komisi neuznává a rozhodla se omezit financování sportovců spadajících pod FMN. "Byli jsme informováni, že podpora bude zrušena do té doby, než se politická situace vyřeší. Je to něco, co my jako sportovci nemůžeme ovlivnit, nemůžeme dělat nic," řekla akvabela a účastnice tří olympijských her Nuria Diosdadová.