Nejdřív stres, pak si Přindiš odškrtnul první obhajobu

Češi v této kategorii nezískali kontinentální zlato od roku 2016 jen jednou. „Výborný pocit. Měli jsme několik variant, co kde uděláme, ale Jířa nám ujel, tak jsme zbytek sjeli s Ondrou a bylo to super," pochvaloval si vydařený vstup do šampionátu.

Až po poslední jízdě přišla úleva, spolu s Tunkou doplnili Prskavce, který měl díky olympijskému zlatu reprezentaci jistou. A tak na vrcholných akcích startuje celá skupina Jiřího Prskavce staršího, do níž Přindiš po minulé sezoně přešel. „Pořád je to ještě čerstvá změna, ale jsem rád, že jsem potvrdil, že do reprezentace patřím, s Jířou jsme tam stabilně už spoustu let v kuse," těší 33letého kajakáře.