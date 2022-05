Tři mety a další disciplína k tomu! Pekelné zimy už se nebojím, líčí Prskavec

Bude to hodně složité, protože nejsme zvyklí takto koncipovat sezonu. Většinou máme v její první polovině mistrovství Evropy a koncem září svět. Letos chtěli pořadatelé mistrovství světa v Augsburgu, aby se šampionát jel přesně padesát let od mnichovské olympiády na konci července, takže budeme muset vyladit na dva závody během dvou měsíců. Mám výhodu, že teď nemusím jet domácí nominační závody ve formě, protože nominaci do týmu mám jistou, ale potřebuju vyladit na mistrovství světa i Evropy.