Nevídaná kuriozita. České šampionce v cíli tleskali, zvládla jet i bez pádla

AUGSBURG (od našeho zpravodaje) – Po kvalifikaci u Eiskanalu na kuriozitu vzpomínala s úsměvem. Na konci jízdy si přehazovala pádlo z jedné ruky do druhé a už ho nechytla.

„Ale to už jsem spíš bojovala, abych se nezvrhla, protože eskymáka bez pádla neumím,“ přiznávala dvojnásobná medailistka z letošního mistrovství Evropy, která pak pádlo vylovila a dojela za potlesku fanoušků. „To já vždycky udělám něco, co nikdo nečeká, a pak mě diváci odmění,“ smála se Fišerová.

Před druhou kvalifikací měla smolnou událost v hlavě. „Když jsem se rozpádlovávala na klidné vodě, tak jsem si třeba tři minuty přehazovala pádlo zprava doleva, abych to natrénovala. Furt nalevo, napravo, teď jsem to nechytla úplně dokonale, tak znova. Ale pak už jsem to neřešila,“ popisovala 25letá slalomářka, kterou už v sobotu čekají medailové bitvy na kajaku.